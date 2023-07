Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura considerou que este plano, "de fraca qualidade", foi apresentado "em cima da hora" e disse que já deveria ter sido conhecido desde "final de abril" para "dar tempo de preparação".

"O Governo tinha-se comprometido em apresentar antes, tinha todas as condições políticas, logísticas e de planeamento para apresentar este plano com o tempo que merecia ter sido apresentado", defendeu, acusando o executivo de um "amadorismo inacreditável".

Apontando que "cerca de 25% dos peregrinos chegarão de automóvel" à JMJ, Ventura considerou que, a este nível, o planeamento é "quase inexistente" e que o "Governo não apresenta uma solução viável para o estacionamento".

"Podem esperar caos, confusão e desorganização", disse.

André Ventura considerou também que não existiu "articulação com as autarquias" e pediu que sejam ouvidas "instituições importantes que vão ter um papel decisivo, como a Liga dos Bombeiros", e que seja elaborado um "plano de apoio a moradores e comerciantes que vão ter as suas vidas altamente afetadas neste período".

O presidente do Chega alegou que "tudo aponta para que possa correr mal", afirmando temer uma "crise de mobilidade".

André Ventura acusou ainda o Governo de "não ter simpatia e empatia por quem vive ou tem negócios nas zonas da JMJ" e defendeu que deveriam ser distribuídos apoios às "atividades que terão de encerrar" ou que vão ficar condicionadas.

O líder do Chega pediu um "apoio especial ao comércio, restauração e lojistas, durante este período" da JMJ, equivalente aos lucros que teriam nos "dias que estão encerrados", sustentando que "há almofada financeira para isso".

O plano de mobilidade para a JMJ, hoje conhecido, prevê a disponibilização de mais 354.000 lugares em cada dia útil e mais 780.000 lugares nos dias do fim de semana nos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa.

De acordo com este plano, os "elevados fluxos pedonais, bem como a necessidade de acomodar o estacionamento de autocarros de aluguer de peregrinos" na cidade de Lisboa durante os dias da jornada, podem condicionar a circulação automóvel em algumas artérias da cidade.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, com o Papa Francisco, de 01 a 06 de agosto.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 02 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.

