Ho Iat Seng, que falava à margem da Festa de Primavera do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central no território, indicou que para haver recuperação económica "é necessário que as receitas mensais do jogo sejam superiores a dez mil milhões de patacas" (1,5 mil milhões de euros).

No orçamento deste ano, o Governo previu uma receita bruta do jogo de 130 mil milhões de patacas (14,9 mil milhões de euros), "continuando a manter esta estimativa", disse.

Esta meta "depende do esforço de todos", afirmou Ho Iat Seng, garantindo que o governo vai restaurar definitivamente "a injeção de capital no fundo de previdência central", se não ocorrer "mais um orçamento deficitário", de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social.

Por outro lado, o governante sublinhou esperar que o fim da medida de apresentação de um teste de ácido nucleico para a passagem fronteiriça para quem chega da China, de Hong Kong e de Taiwan, "possa contribuir para a recuperação económica local".

Ho Iat Seng indicou acreditar que a China vai autorizar "o mais rápido possível" as excursões para Macau, depois de ultrapassado o pico da pandemia de covid-19.

Sobre a situação epidémica na região administrativa especial chinesa, o responsável pediu aos residentes que adiram à vacinação de reforço contra a covid-19, ao mesmo tempo que admitiu que o abastecimento de medicamentos é insuficiente, mantendo-se as medidas que limitam a aquisição de medicamentos para "assegurar as necessidades da população".

Estas medidas serão ajustadas quando o abastecimento de medicamentos for o suficiente, frisou.

Com o fim da política "zero covid" na China e o consequente fim das medidas de controlo em Macau, o chefe do executivo disse acreditar que pelo menos 70% da população já foi infetada, não prevendo a curto prazo uma nova vaga de infeções graves na região. Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde registaram 102 mortes causadas pela covid-19.

Antes, na intervenção proferida por ocasião da Festa de Primavera do Gabinete de Ligação, Ho Iat Seng considerou estarem a surgir, este ano, "múltiplos fatores positivos para o desenvolvimento" do território, "apesar de ainda existirem sérios desafios e dificuldades internas e externas".

O chefe do Governo admitiu que "nos últimos três anos, as dificuldades e os desafios foram sem precedentes e os progressos e as realizações no âmbito do desenvolvimento da Região Administrativa Especial particularmente difíceis".

Ho Iat Seng disse esperar que "todos os setores sociais continuem a prestar apoio e colaboração ao Governo para uma melhor coordenação da prevenção e do controlo da epidemia e do desenvolvimento económico e social com vista a alcançar-se, o mais breve possível, a plena normalização da economia e da sociedade".

