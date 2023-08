Téte António assumiu o cargo na reunião que antecede a 43.ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da SADC, que se realiza na quinta-feira, em Luanda, e na qual Angola assume a presidência da organização regional pela terceira vez, depois de 2002-2003 e 2011-2012.

"Apraz-me, assim, assumir a presidência rotativa do Conselho de Ministros da SADC, após esta ter sido exercida com brio e dedicação por Sua Excelência Antipas Nyamwisi, ministro da Integração Regional e Francofonia da República Democrática do Congo", referiu Téte António, citado num comunicado de impressa das Relações Exteriores.

O ministro das Relações Exteriores angolano destacou a liderança do seu antecessor que "inspirou na continuidade da promoção da industrialização e no agro-processamento de produtos farmacêuticos, beneficiação de minerais e cadeias de valor".

A sessão de abertura do Conselho de Ministros da SADC contou com a participação de representantes dos 16 Estados-membros da organização, reunidos para analisar os vários documentos submetidos pelos altos funcionários do Comité de Peritos da instituição regional.

A 43.ª cimeira ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da organização regional decorre sob o lema "Capital Humano e Financeiro: Os Principais Fatores para a Industrialização Sustentável na Região da SADC".

"Durante os próximos 12 meses, a presidência de Angola irá, em conjunto, concentrar as suas atenções e foco no capital humano e financeiro, enquanto fatores catalisadores da industrialização", é referido no comunicado.

A SADC tem como Estados-membros Angola, África do Sul, Botsuana, Comores, Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malaui, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, República Democrática do Congo, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.

