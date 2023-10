"Para os Cervejeiros de Portugal, a proposta de Orçamento do Estado para 2024 [OE2024], que prevê o agravamento de 10% no imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA), é injustificada e incompreensível, colocando, mais uma vez, o setor cervejeiro em desvantagem face a outras bebidas com teor alcoólico", defendeu a associação, em comunicado.

Os Cervejeiros de Portugal consideraram ainda que o agravamento fiscal previsto é "muito injusto", porque penaliza "uma indústria que assenta na produção agrícola nacional, possui cadeia de valor inteiramente nacional, e contribui fortemente para o desenvolvimento da economia do país".

A associação lembrou que o imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA) apenas se aplica a uma parte das bebidas alcoólicas que contribuem para o consumo de álcool 'per capita' em Portugal.

"Aparentemente, existe para as autoridades nacionais álcool bom e álcool mau que é preciso taxar sem limites. E neste caso sem qualquer relação com a taxa de inflação projetada para este ano ou esperada para o próximo ano", salientou.

Adicionalmente, os cervejeiros consideraram que a proposta de aumento fiscal "volta a agravar a competitividade da produção nacional face ao que se pratica em mercados concorrentes como o espanhol" e acrescentaram que vão solicitar um conjunto de audições aos partidos com representação parlamentar.

O IABA vai ter um aumento a rondar os 10% no próximo ano, segundo os cálculos da consultora EY com base na proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

No caso das bebidas espirituosas o aumento do imposto será de 9,96%, enquanto nas cervejas rondará os 10% (com ligeiras variações percentuais tendo em conta os vários graus de Plato).

Também nas bebidas açucaradas o aumento da taxa do imposto previsto no OE2024 ascenderá aos 10%.

Esta subida supera as observadas nos últimos anos e contrasta com a 'cristalização' observada no período da pandemia.

No início deste mês, a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) pediu ao Governo para não aumentar o imposto sobre o álcool, de modo a garantir a sustentabilidade do setor.

MPE (LT/PE) // MSF

Lusa/Fim