De acordo com uma pesquisa realizada pela Marsh JLT Specialty a mais de 4.500 empresas do setor energético e elétrico a nível mundial, mais de um terço (38%) das empresas sofreu uma interrupção em abril de 2020, como resultado do impacto do surto de covid-19, e 28% afirmou ter começado a sofrer paralisações logo desde janeiro.

O relatório acrescenta que as empresas elétricas e renováveis norte-americanas começaram a sentir efeitos de rutura apenas a partir de abril, enquanto na Europa Ocidental e em empresas petrolíferas nacionais integradas ou internacionais, as perturbações sentiram-se muito mais cedo, em janeiro de 2020.

As pequenas e médias empresas do setor energético foram as que sentiram o maior impacto da pandemia nas suas operações, enquanto as grandes empresas (medidas pela dimensão de produção) não sofreram grandes interrupções, conclui a pesquisa.

Como parte das medidas de redução de custos, a manutenção não essencial foi reduzida, ou até adiada em alguns casos, optando as empresas por proteger apenas a manutenção crítica.

No entanto, o documento alerta para que se tenha "muita precaução", uma vez que os dados históricos das perdas demonstram uma "forte correlação entre a redução da manutenção e um acréscimo das perdas e dos incidentes".

Reduções e adiamentos nos investimentos são também medidas de gestão de custos planeadas e em curso, apontadas por mais de metade dos inquiridos.

O documento refere ainda que algumas organizações estão a reduzir o número de colaboradores efetivos, em funções não essenciais fora do processo de operações, embora grande parte não esteja a considerar tomar esta atitude.

Já quanto à duração da interrupção no negócio, 22% das empresas inquiridas acredita que seja de quatro a seis meses, 19% afirma que durará entre sete a nove meses, 13% acredita que será de 10 a 12 meses e apenas 3% referiu que durará três meses ou menos.

Mais de um décimo (13%) dos inquiridos referiu que, desde o início do ano até à data, o impacto financeiro da pandemia nos seus negócios tinha excedido os 100 milhões de dólares (cerca de 89 milhões de euros) e 10% afirmou esperar que o impacto financeiro global do ano de 2020 seja de mais de 500 milhões de dólares (cerca de 446 milhões de euros).

Quase metade das empresas inquiridas (41%) foram impactadas pela procura do cliente, porém as empresas apontam a capacidade dos seus principais fornecedores para a entrega e as limitações logísticas têm maior probabilidade de vir a impactar a sua operação no futuro.

As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a economia mundial poderá cair 3% em 2020, arrastada por uma contração de 5,9% nos Estados Unidos, de 7,5% na zona euro e de 5,2% no Japão.

MPE // JNM

Lusa/Fim