Numa nota divulgada hoje pelo CIP, o jurista daquela organização não-governamental moçambicana, Baltazar Fael, refere a necessidade de o país legislar sobre serviços mínimos, "visando fazer face a necessidades impreteríveis e inadiáveis da sociedade".

"A regulamentação dos serviços mínimos não só deve ser feita para situações de greve de médicos, deve abranger, igualmente, outros serviços essenciais que devem ser garantidos de forma contínua para não causar prejuízos à sociedade", aponta.

"Recentemente os funcionários do Conselho Municipal da cidade de Maputo também estiveram em greve, incluindo os ligados ao setor da salubridade. Esta situação poderia ter sido catastrófica se considerarmos que se trata de um serviço que garante a higiene e a salubridade da urbe. Não prestado pode ter consequências gravosas para a saúde pública", descreve ainda.

A greve nacional convocada pela Associação Médica de Moçambique (AMM) em protesto contra cortes salariais e falta de pagamento de horas extraordinárias, desde 10 de julho e por um período de 21 dias, prorrogáveis, é o último destes casos.

Segundo o CIP, concretamente no caso dos médicos, que "exercem o seu direito constitucionalmente consagrado, a greve, o Governo tem recorrido a medidas paliativas, como a contratação de estagiários ou o recurso a médicos militares, porque não está regulamentada a obrigação de os médicos do SNS garantirem aprioristicamente os serviços mínimos".

"Há que ter em atenção que os serviços mínimos não podem colocar em causa o direito à greve, pelo que, ao serem decretados, devem ser apenas os indispensáveis para garantir a tranquilidade social (...) A previsão legal--constitucional do direito à greve em Moçambique deve ser um indicativo da necessidade de se legislar sobre os serviços mínimos que visam garantir a continuidade da prestação de serviços essenciais", explica o jurista da CIP.

No caso do SNS, esta é a segunda greve dos médicos em menos de um ano, após a suspensão de uma outra convocada em dezembro, com a ausência de resultados nos entendimentos alcançados com o Governo nas negociações realizadas no final do ano passado.

Além dos médicos, a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique também esteve em greve no mês passado em contestação à aplicação da nova tabela salarial, tendo dado um prazo de 60 dias ao Governo para resolver, pelo menos, uma parte das reivindicações dos profissionais.

A implementação da nova tabela salarial na função pública está a ser alvo de forte contestação por parte de várias classes profissionais, com destaque para os médicos, juízes e professores.

