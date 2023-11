Em comunicado divulgado hoje, a britânica Globeleq, em conjunto com os parceiros do projeto, a Source Energia, promotor de energia centrado na África lusófona, e a estatal Empresa de Eletricidade de Moçambique, anuncia ter sido notificada formalmente que as operações comerciais da central solar fotovoltaica de Cuamba, de 19 MWp e de armazenamento de energia de 7 MWh, "começaram em 12 de setembro de 2023".

Esta central é o primeiro projeto do género da Globeleq em Moçambique e a primeira central combinada solar e de armazenamento do grupo.

"Fornece energia limpa à EDM através de um contrato de compra de energia de 25 anos, fornece energia a cerca de 22.000 famílias moçambicanas, poupando mais de 172.000 toneladas de CO2 ao longo da vida do projeto. A subestação existente em Cuamba também foi modernizada, garantindo a integração harmoniosa da energia solar variável na rede", sublinha a Globeleq.

"A central solar e de armazenamento de Cuamba proporcionará maior segurança e estabilidade energética nesta região de Moçambique e marca um ponto de viragem para o distrito de Cuamba", afirmou o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, em 14 de setembro, na inauguração da infraestrutura.

A Central Solar de Mocuba está localizada na província da Zambézia, a cerca de 13 quilómetros da cidade de Mocuba, numa área de 126 hectares.

"Esta é a terceira central solar de grande escala em Moçambique e a segunda que conta com o apoio do Reino Unido e do reino da Noruega, dois países amigos e parceiros de longa data. Esperamos construir mais projetos renováveis como este e estamos ansiosos para iniciar o projeto Namaacha -- o primeiro projeto eólico no nosso país", disse ainda, na mesma ocasião, o chefe de Estado.

O projeto da central de Cuamba atingiu o fecho financeiro em março de 2018 e entrou em comissionamento em agosto do ano seguinte, com o contributo de parceiros de financiamento como o International Finance Corporation (IFC) e o Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF).

Desde 2002, a Globeleq tem construído um portfólio diversificado de centrais independentes, gerando mais de 1.500 MW em 15 localizações de sete países, com mais de 741 MW em construção e mais de 2.000 MW em projetos de energia em desenvolvimento.

PVJ // MSF

Lusa/Fim