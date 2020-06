Após o anúncio da sua saída do Governo -- que se concretizará já na próxima segunda-feira, com a tomada de posse de João Leão --, Centeno dirigirá hoje à tarde, ainda por videoconferência, mais uma reunião do Eurogrupo, que não será a sua derradeira, pois, mesmo cessando funções como ministro, anunciou que concluirá o seu mandato, que termina em 13 de julho, presidindo então ainda ao processo de eleição do seu sucessor.

Esse processo será lançado na videoconferência de hoje, com a abertura de candidaturas, e neste momento os nomes apontados como favoritos à sua sucessão são os da ministra espanhola, Nadia Calviño, do luxemburguês Pierre Gramegna, e do irlandês Paschal Donohoe.

A eleição está prevista para a reunião do Eurogrupo de 09 de julho, a última antes do verão e a derradeira conduzida por Centeno, que é o primeiro presidente do fórum informal de ministros da zona euro a não cumprir mais do que um mandato, depois de Jean-Claude Juncker ter desempenhado o cargo entre 2005 e 2013 e de o holandês Jeroen Dijsselbloem ter cumprido dois mandatos, entre 2013 e 2018.

Ainda antes da reunião de hoje do Eurogrupo, agendada para as 14:30 de Lisboa, Centeno participará numa reunião do Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade -- o fundo de resgate permanente da zona euro --, neste caso pela derradeira vez como governador, cargo que desempenhou em paralelo com o de presidente do Eurogrupo.

