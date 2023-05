Centeno apresentou hoje em conferência de imprensa o Relatório de Estabilidade Financeira, tendo sido questionado sobre a crise política, respondendo que nenhuma crise é boa para a estabilidade financeira.

"Vou responder como um matemático responderia: não há nenhuma crise que, no momento em que aconteça, possa ajudar na estabilidade que quer que seja", afirmou Centeno.

O ex-ministro das Finanças (de Governos PS de António Costa) afirmou que para a estabilidade financeira é preciso estabilidade e coordenação de políticas económicas (orçamental e monetária) e que é, por isso, um "grande defensor" das políticas orçamental e monetária da zona euro porque a área do euro "é o maior pilar de estabilidade económica e financeira do mundo".

"Isso é um ativo que não se pode destruir e está ao serviço do interesse dos cidadãos da área do euro. Às vezes parece que nos cansamos de fazer as coisas bem e que os bons resultados cansam algumas pessoas. Acho isso um erro", disse.

"A palavra crise não rima com estabilidade", vincou Centeno.

