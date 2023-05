"O ciclo de investimento em Portugal é muito importante para definir a qualidade e a velocidade do crescimento" no país, disse Mário Centeno durante um painel de debate que partilhou com o governador do Banco de Espanha, Pablo Hernández de Cós, e o vice-presidente, Banco Europeu de Investimento (BEI), Ricardo Mourinho Félix, na conferência "investir e financiar a resiliência e a renovação na Europa", em Lisboa.

O governador do Banco de Portugal (BdP) realçou que os períodos de crescimento em Portugal estão associados ao investimento e às exportações.

Ao longo da sessão, o responsável do supervisor bancário português argumentou que o país necessita de investimento público, mas salientou que se tornou mais "exigente".

"Por exemplo, em Portugal acabámos por pagar um crescimento que não nos interessa", defendeu.

"Temos estádios vazios...Tornámo-nos muito mais seletivos, muito mais exigentes com o conceito de investimento", disse o governador do Banco de Portugal.

Para Mário Centeno, esta exigência é necessária: "é isso que somos agora e acho que é bom, é um desenvolvimento muito bom".

"2023 e os anos seguintes são críticos. São críticos porque precisamos de voltar a crescer", sublinhou.

AAT // EA

Lusa/Fim