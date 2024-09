O movimento Porta a Porta está a entregar panfletos com as palavras de ordem para a manifestação, bem como cartazes, autocolantes e t-shirts onde se lê Porta a Porta.

A manifestação vai seguir da Praça da Batalha para a rua de Santa Catarina, Rua Fernandes Tomás e termina nos Aliados.

Em declarações à Lusa, Raquel Ferreira, porta voz do núcleo do Porto do movimento Porta a Porta, disse que a manifestação vai sofrer uma atraso de uma hora.

A hora prevista era às 15:00, mas a pedido da PSP, por causa da "mudança de turnos" vai apenas sair da Batalha pelas 16:00.

É a quarta manifestação no espaço de um ano e meio que se faz em Portugal pelo direito à habitação.

