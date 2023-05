No dia em que se comemora a paz e a unidade do continente europeu, na terça-feira de manhã, o chanceler alemão, Olaf Scholz, debate com os eurodeputados os seus pontos de vista sobre os desafios e o futuro da Europa, após ter assumido o cargo em 2021, sucedendo a Angela Merkel.

Este é o 10.º debate no âmbito da iniciativa "Isto é Europa", que consiste em discursos perante os eurodeputados sobre as ideias dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE).

O Dia da Europa, realizado anualmente a 09 de maio, assinala o aniversário da histórica Declaração Schuman, que expôs a visão de Robert Schuman sobre uma então nova forma de cooperação política na Europa, dando início à agora UE.

No dia seguinte, na quarta-feira de manhã, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai dirigir-se aos eurodeputados numa sessão solene após uma reunião bilateral com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Ainda na quarta-feira, e à margem da sessão plenária da assembleia europeia, o chefe de Estado português vai encontrar-se com funcionários portugueses do Parlamento Europeu.

Nesta próxima sessão plenária, que decorre entre segunda-feira e quinta-feira na cidade francesa de Estrasburgo, os eurodeputados vão ainda votar uma resolução que adverte para o impacto no orçamento comunitário do aumento dos custos dos empréstimos contraídos, dizendo temer riscos para programas emblemáticos da UE.

No documento, os parlamentares admitem estar "profundamente preocupados" com o facto de, se não forem tomadas medidas, "os custos crescentes dos empréstimos contraídos pelo Fundo de Recuperação da União Europeia serem suscetíveis de limitar gravemente a capacidade do orçamento da UE [para 2024] para financiar as prioridades e as políticas da União e para responder às necessidades emergentes", segundo a proposta do texto que será debatido em sessão plenária na segunda-feira e votado dois dias depois.

Numa altura de aumento das taxas de juro e de elevados níveis de inflação, os eurodeputados vão assim exigir uma "reforma urgente" das regras das finanças da UE.

Uma outra resolução que será debatida na segunda-feira e votada no dia seguinte diz respeito à criação de novos recursos próprios para o orçamento comunitário, antes da proposta da Comissão Europeia para 2024, que será apresentada no final deste ano.

Também nessa resolução, que tem como correlator o parlamentar português do PSD José Manuel Fernandes, os eurodeputados reconhecem estar "muito preocupados" com o facto de os montantes gerados pelos novos recursos próprios não serem suficientes para cobrir todos os reembolsos e os custos de empréstimos obtidos no âmbito do Fundo de Recuperação, estimados em, pelo menos, 15 mil milhões de euros por ano até 2058.

ANE // SCA

Lusa/Fim