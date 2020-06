"O sistema não pode estar viciado, o PS não é dono do Estado e não pode haver um clima de mais do mesmo, com os mesmos a suceder a lugares que infelizmente nada abonam a favor da transparência, da autonomia e da liberdade dos supervisores e dos reguladores [de instituições] como é o caso do Banco de Portugal", afirmou hoje Francisco Rodrigues do Santos.

O líder do CDS-PP reagia à proposta do Governo para nomear o ex-ministro das Finanças Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal, expressa numa carta enviada, na quinta-feira, pelo primeiro ministro, António Costa, ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

"Foi o segredo mais mal guardado dos últimos tempos", disse Francisco Rodrigues dos Santos, nas Caldas da Rainha, sublinhando ter sido " nítido desde o início que António Costa queria ter Mário Centeno longe da vista, mas perto da governação".

DA // JPS

Lusa/Fim