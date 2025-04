Casa Branca esclarece que Musk abandonará Governo quando "concluir o seu incrível trabalho"

Washington, 02 abr 2025 (Lusa) - A Casa Branca classificou como "lixo" notícias publicadas sobre a saída do empresário Elon Musk do Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, esclarecendo que este sairá quando "concluir o seu incrível trabalho" no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).