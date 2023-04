De acordo com o Relatório de Indicadores Estatísticos do Mercado das Comunicações Eletrónicas em Cabo Verde, da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), no quatro trimestre de 2022 o número de cartões de telemóveis registou um aumento de 2% quando comparado com o trimestre anterior.

No período em análise, a taxa de penetração foi de 103%, ainda de acordo com a ARME, que adiantou que a CV Móvel detinha na altura 68% da quota do número total de cartões SIM ativos no mercado móvel em Cabo Verde.

Segundo o documento, o número de cartões dedicados exclusivamente às conexões à internet móvel foi de 30.294, o que representa 5% do total dos cartões, registando um aumento de 1,6% em relação ao trimestre anterior e uma diminuição de 11% em relação ao período homólogo.

Quanto aos serviços de telefonia fixa, nos últimos três meses do ano passado o país contava com 57.020 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, o que representa um aumento de 2% em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano.

Já no que diz respeito ao quarto trimestre de 2021, nota-se um aumento de 4%, prosseguiu a agência reguladora cabo-verdiana, que concluiu que a CV Multimédia detinha 53,5% da quota de mercado dos telefones fixos, seguida da CV Telecom com 44,6% e da Unitel T+ com 1,9%.

Relativamente ao tráfego de voz, foram gerados no período em análise cerca de 6,5 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior, mas uma diminuição de 7% em relação ao período homologo do ano passado.

No que diz respeito ao serviço de acesso à internet, entre outubro e dezembro de 2022 o número total de assinaturas foi de 476.555, do qual 86% foi fornecido pela tecnologia Banda Larga Móvel Small Screen.

Já o número de assinaturas ao serviço de internet diminuiu em cerca de 1% no quarto trimestre de 2022 quando comparado com o terceiro trimestre de 2022 e com período homólogo do ano anterior, prosseguiu a ARME.

Segundo a mesma fonte, a taxa de penetração do serviço de acesso à internet situava-se em torno de 84 acessos por 100 habitantes, uma diminuição de 0,75 pontos percentuais e 2,78 em relação ao terceiro trimestre de 2022.

Quanto às quotas de mercado por assinaturas deste serviço, a CVMóvel detém a percentagem mais elevada (64%), seguida da Unitel T+ (29,89%) e da CVMultimédia (6,11%).

