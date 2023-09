A empresa gestora do serviço rodoviário entre os distritos de Lisboa e Setúbal adianta que esta nova ferramenta já está disponível através da página da Carris Metropolitana, oferecendo ao passageiro a possibilidade de rastrear a localização dos veículos e obter o tempo de espera previsto para o próximo autocarro.

"Os utilizadores terão a oportunidade de monitorizar com precisão e eficácia as circulações das linhas que servem a paragem selecionada, contribuindo para a otimização do sistema", refere.

A ferramenta "está numa fase de testes para garantir a máxima precisão dos dados", pelo que é disponibilizada agora para consulta dos passageiros uma versão beta (em https://beta.carrismetropolitana.pt/stops).

Atualmente, a Carris Metropolitana transporta em média 550 mil passageiros por dia útil e opera uma frota de mais de 1.600 autocarros que prestam serviço diariamente nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), totalizando mais de 19.800 percursos realizados num dia útil.

A operação, que pretende uniformizar os transportes rodoviários de passageiros em toda a AML, foi dividida em quatro zonas, duas envolvendo municípios da margem norte do Tejo e outras duas na margem sul.

A Área Metropolitana de Lisboa é composta por 18 municípios dos distritos de Lisboa e Setúbal, sendo que três mantêm as transportadoras internas: os Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), no concelho do Barreiro, a Mobi Cascais, em Cascais, e a Carris, em Lisboa.

DD // ROC

Lusa/Fim