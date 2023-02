"2022 voltou a bater recordes na utilização da rede pública de carregamento que é gerida pela EDP em Portugal e Espanha. No ano passado, foram realizados 488 mil carregamentos na rede de carregadores da Península Ibérica, três vezes mais do que no ano anterior", refere a EDP, em comunicado.

Segundo a empresa, estes veículos elétricos foram abastecidos com oito GWh de eletricidade, o que, assinala, é "energia suficiente para percorrer mais de 45 milhões de quilómetros sem emitir CO2" (dióxido de carbono).

Na prática permitiu que os condutores evitassem a emissão de cinco mil toneladas de dióxido de carbono para o planeta.

"A criação de uma infraestrutura robusta de pontos de carregamento é uma condição necessária para a aceleração da adoção à mobilidade elétrica. Esta tem sido uma importante aposta da EDP, que hoje conta com uma rede de mais de 3.500 pontos de carregamento em desenvolvimento na península ibérica", assinala Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP, citada em comunicado.

De acordo com a empresa, Lisboa, Porto e Setúbal foram as cidades em Portugal com maior procura por pontos de carregamento da EDP, tendo em Espanha, Gijón, Madrid e Oviedo, de um total de mais de 150 localidades com soluções disponíveis.

