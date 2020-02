Carnaval deve movimentar 1,7 mil milhões de euros em turismo no Brasil

As comemorações do Carnaval devem movimentar 08 mil milhões de reais (1,7 mil milhões de euros) no setor de turismo do Brasil, segundo estimativa divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Lusa

