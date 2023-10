De acordo com dados da BVM, a capitalização bolsista - aproximação do valor de mercado das empresas e títulos - acumulada até ao final de junho correspondia a 24,37% do Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique.

No final do terceiro trimestre, em setembro, essa capitalização bolsista subiu para 178.541 milhões de meticais (2.651 milhões de euros) e 25,07% do PIB e um volume de negócios superior a 19.339 milhões de meticais (287,2 milhões de euros).

A BVM contava no final do terceiro trimestre com 76 títulos cotados, incluindo 13 empresas, mas 87% da capitalização bolsista correspondia, em setembro, a Obrigações do Tesouro.

Entre as empresas cotadas em bolsa em Moçambique estão a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, a Cervejas de Moçambique, a Hidroelétrica de Cahora Bassa, a Arko Seguros ou a Rede Viária de Moçambique, entre outras.

PVJ // VM

Lusa/Fim