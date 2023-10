A maioria (83%) diz respeito ao segmento de obrigações e bilhetes do tesouro, com um total de 191 títulos cotados, lê-se no Relatório Extensivo do 1.º Trimestre de 2023 da BVC, consultado hoje pela Lusa.

Além daquele segmento, a BVC tem ainda quatro empresas cotadas com ações, nove obrigações empresariais (mais quatro que no primeiro trimestre de 2022) e quatro obrigações municipais (mais duas que no mesmo período do ano anterior).

O volume global de operações no mercado primário registou uma variação negativa de 22,38% em relação ao trimestre homólogo do ano anterior e fixou-se em cerca de sete mil milhões de escudos (66 milhões de euros).

A descida é justificada maioritariamente "pela redução nas emissões do tesouro, inferior em 42,39% face às emissões realizadas no primeiro trimestre de 2022".

O total de juros vencidos em todo o tipo de obrigações, no mesmo período, ascendeu a 885 milhões de escudos (oito milhões de euros), mais 5,7% que no mesmo período de 2022, sendo as obrigações do tesouro responsáveis por 86%.

A taxa média nominal dos juros vencidos tem registado "um contínuo decréscimo, uma situação igualmente verificada em mercados internacionais": de 4,5% para 3,8% nas obrigações do tesouro e de 5,6% para 4,8% nas obrigações diversas, entre o primeiro trimestre de 2021 e o mesmo período de 2023.

Nos primeiros três meses deste ano, "no mercado primário, verificaram-se quatro emissões de obrigações diversas", num total a rondar 1,4 mil milhões de escudos cabo-verdianos (12,7 milhões de euros), "cerca de 25% do montante total de emissões de obrigações diversas do ano de 2022".

Números que levam a BVC a posicionar-se "num bom rumo para alcançar os objetivos estratégicos definidos para 2021-2025", decorrendo "em bom curso, várias operações de financiamento, através de empréstimos obrigacionistas, para empresas e municípios, reiterando o compromisso da instituição de, no ano de 2023, continuar a contribuir para o financiamento da economia".

O trimestre foi também marcado pela estreia "da emissão de obrigações azuis no mercado de Cabo Verde, a primeira através de uma oferta pública de obrigações, tendo a procura excedido em 1,5 vezes a oferta inicial, numa emissão que contou com investidores nacionais e estrangeiros", concluiu o relatório.

LFO // MLL

Lusa/Fim