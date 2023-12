Num comunicado divulgado hoje, o Ministério da Agricultura e da Alimentação detalha estarem alocados 3,3 milhões de euros à "Promoção Genérica" e 360 mil euros à "Informação e Educação".

Segundo a tutela, foram já publicados os avisos de abertura do prazo para candidaturas no âmbito destes apoios, estando disponível no portal do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) toda a informação referente ao procedimento que deverá ser seguido.

O objetivo é "promover a informação sobre as características dos vinhos e dos produtos vínicos de origem nacional e fomentar a sua promoção junto dos operadores económicos ou consumidores, bem como garantir ações de sensibilização para o consumo moderado e responsável de bebidas alcoólicas do setor vitivinícola".

"Temos aqui espelhadas duas prioridades que, contrariamente ao que possamos pensar, são complementares, compatíveis e que, no fim, contribuem, de forma decisiva, para o que é o nosso grande objetivo: assegurar o desenvolvimento sustentável do setor", afirma a ministra da Agricultura e da Alimentação, citada no comunicado.

"Por um lado -- detalha - estamos a apoiar a divulgação do que produzimos, convictos de que, cada vez mais, é essencial saber comunicar os produtos de excelência que temos. Só assim conquistaremos novos públicos. Por outro, temos de sensibilizar para um consumo responsável e sustentado em conhecimento sobre os nossos vinhos, que os valorize", refere Maria do Céu Antunes.

PD // EA

Lusa/Fim