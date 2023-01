"O passo que foi dado pelo sindicato dos tripulantes e pela administração da TAP foi da maior importância, porque permitiu devolver paz social e agora a administração pode dedicar-se juntamente com os sindicatos a mais uma importante fase do Plano de Reestruturação que é a negociação de um novo acordo de empresa", afirmou.

Na segunda-feira, os tripulantes de cabine decidiram aceitar a proposta da TAP e desconvocar a greve marcada para o período entre 25 e 31 de janeiro.

O governante falava aos jornalistas, em Sines, no distrito de Setúbal, à margem da cerimónia de arranque da Agenda Nexus, liderada pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS) no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"A TAP está num processo difícil, está a ter bons resultados, é bom que esses resultados continuem. A TAP terá um recorde de receitas e vai antecipar em cerca de dois anos os resultados que eram esperados em 2025. Isto é da maior importância para o futuro da TAP, mas também permite boas notícias para os trabalhadores e foi isso que o processo negocial conseguiu trazer para todos", acrescentou.

