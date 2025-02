"Em resposta a uma publicação divulgada pelo Departamento de Estado dos EUA, a Autoridade do Canal do Panamá, responsável por estabelecer portagens e outras taxas para transitar pelo Canal, anuncia que não fez qualquer ajuste nas mesmas", anunciou na quarta-feira a entidade em comunicado.

Os Estados Unidos tinham dito pouco antes que as autoridades panamianas concordaram em não cobrar tarifas a navios do Governo norte-americano pelo trânsito no Canal do Panamá, economizando "milhões de dólares por ano".

A isenção foi anunciada após a visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao país centro-americano, e numa altura em que o novo Presidente Donald Trump avançou com a ideia de anexar o Canal do Panamá.

"O Governo do Panamá concordou em deixar de cobrar tarifas aos navios do Governo dos EUA que transitam pelo Canal do Panamá, poupando milhões de dólares por ano", afirmou o Departamento de Estado norte-americano, numa mensagem na rede social X.

Pouco antes, o Pentágono informou, em comunicado, que o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, referiu, durante um telefonema com o ministro da Segurança Pública do Panamá, Frank Abrego, o interesse norte-americano em "assegurar o acesso sem restrições" ao canal.

Na chamada de terça-feira, Hegseth e Abrego reafirmaram o compromisso das duas nações "com a defesa do canal e concordaram em expandir a cooperação entre as forças armadas dos EUA e as forças de segurança do Panamá".

A conversa aconteceu num momento de tensão entre EUA e Panamá, na sequência da promessa de Trump de retomar o controlo sobre o Canal do Panamá, devido à alegada influência chinesa na via interoceânica.

Em resposta, o Governo panamiano concordou em não renovar o acordo de cooperação com a China sobre a iniciativa chinesa Nova Rota da Seda, entre outras medidas.

O Presidente do Panamá, José Raúl Mulino, garantiu no domingo, no final de uma reunião com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que o Canal do Panamá vai continuar sob controlo panamenho.

No final do encontro, Mulino disse que "a soberania do Panamá não está em causa" e que "não há qualquer dúvida" nem negociação sobre o Canal do Panamá, que vai continuar a ser operado pelo país.

No entanto, Marco Rubio fez saber que os Estados Unidos consideram que o tratado de transferência de controlo do Canal do Panamá foi violado.

O secretário de Estado "deixou claro que o 'status quo' [do canal] é inaceitável e que, na ausência de mudanças imediatas, os Estados Unidos devem tomar as medidas necessárias para proteger os seus direitos nos termos do tratado", afirmou aos jornalistas a porta-voz de Rubio, Tammy Bruce.

O Canal do Panamá foi construído pelos Estados Unidos, que o inauguraram em 1914 e o administraram até à transferência para o Estado panamiano em 31 de dezembro de 1999, conforme estabelecido nos Tratados Torrijos-Carter, assinados em 07 de setembro de 1977 em Washington.

CAD (SS/RJP) // VQ

Lusa/Fim