"A CEA vai advogar políticas de desenvolvimento e conteúdo local sãs e defender o potencial da monetização do gás para combater as deficiências energéticas e a criação de empregos", lê-se num comunicado hoje divulgado em Joanesburgo, a sede da CEA.

De acordo com o comunicado, a CEA vai reunir-se com o Governo, os representantes do setor petrolífero e os empreendedores locais do gás, bem como os fornecedores de serviços às companhias petrolíferas que operam no país.