Já o lucro líquido recorrente atingiu 210 milhões de euros, uma subida de 67% face a 2023, segundo adiantou a cadeia hoteleira em comunicado.

O grupo hoteleiro Minor Hotels, que opera mais de 550 hotéis, 'resorts' e residências em 56 países, registou receitas totais de 2,4 mil milhões de euros em 2024, um aumento de 12% em comparação com 2023, um crescimento que reflete uma estratégia centrada na "otimização do portefólio, controlo de custos e eficiência operacional".

O preço médio diário aumentou 5,6% no ano passado, passando de 138 euros por noite em 2023 para 145 euros por noite em 2024. A ocupação média do ano aumentou para 69,2%, mas continua 0,8 pontos percentuais abaixo dos níveis comparáveis de 2019, no período pré-pandemia.

Para 2025, o grupo espera um ano positivo, "uma vez que o setor de viagens continua a crescer, embora seja cauteloso, já que as taxas de crescimento podem abrandar após o forte desempenho dos últimos anos".

