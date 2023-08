De acordo com os dados do estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE), este desempenho foi influenciado essencialmente pelos agregados familiares que vivem no meio rural, que passaram de uma despesa média mensal de 5.741 meticais (81,90 euros), em 2019/2020, para 6.680 meticais (95,30 euros), em 2022.

Já a despesa média mensal por cada agregado familiar que vive na área urbana manteve-se praticamente inalterada, em pouco mais de 12.500 meticais (178,30 euros).

Em termos nacionais, a província de Cabo Delgado, afetada nos últimos cinco anos por ataques terroristas que provocaram mais de um milhão de deslocados, teve a despesa média mensal por família mais baixa, equivalente a 5.213 meticais (74,40 euros), enquanto as das províncias de Maputo, Manica, Sofala, bem como da capital, Maputo, gastaram "acima da média nacional".

Apesar de liderar destacada, as despesas médias mensais de cada agregado familiar da cidade de Maputo continuam em queda, segundo o indicador IOF, passando de 25.912 meticais (369,5 euros), em 2015, para 19.664 meticais (280,40 euros), em 2020, e para 17.076 meticais (243,50 euros), no ano passado.

Em termos de média nacional, a despesa que mais peso teve em cada família moçambicana foi relativa a produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, com 3.358 meticais (47,90 euros) por mês, seguida da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, com 1.489 meticais (21,20 euros) mensais, e os transportes, com 980 meticais (14 euros).

A nível nacional, os dados mostram ainda que, de um modo geral, a estrutura das receitas manteve-se entre 2020 e 2022, sendo a principal fonte de receita dos agregados familiares os respetivos salários (36,4%), seguida do valor do autoconsumo (25,1%) e das vendas de produtos produzidos pela família (20,4%).

Após a desagregação das receitas por área de residência, os resultados do IOF 2022 "mostram que o fosso entre as receitas da população urbana e da população rural manteve-se ao longo dos dois períodos", com as receitas das famílias que vivem na área urbana avaliadas em 13.771 meticais [196,40 euros], quase ao dobro das receitas das que vivem na área rural, de 7.440 meticais [106,1 euros], embora ambas com "um aumento considerável, em relação aos valores apurados" em 2020.

