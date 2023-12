Segundo dados da Sociedade Interbancária e Sistema de Pagamentos (SISP), no período de Natal, de 15 a 25 de dezembro, os cabo-verdianos realizaram 1.568.270 operações de compras e levantamentos na rede automática, denominada de 'vinti4', um aumento de 10% em relação ao período homólogo do ano passado.

Essas operações totalizaram 5,6 mil milhões de escudos (51 milhões de euros), mais 5% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados consultados pela Lusa.

No período em análise, os cabo-verdianos realizaram 1.216.944 operações de compra nos Terminais de Pagamento Automático (POS, Point Of Sale, na terminologia inglesa), no valor de 3,5 mil milhões de escudos (31 milhões de euros), um aumento de 8% em relação ao período homólogo.

Quanto aos levantamentos nos caixas 'vinti4', foram realizadas 351.326 operações, totalizando 2,1 mil milhões de escudos (19 milhões de euros), menos 0,1% do que o registado em 2022, ainda de acordo com a SISP.

Apesar do aumento no número de levantamentos, segundo a mesma fonte, constatou-se uma redução de 364 escudos (3,3 euros) no valor médio de cada levantamento "em linha com o observado ao longo do ano".

Com isso, a entidade concluiu que "tendencialmente os utilizadores vinti4 levantam cada vez menos quantias e fazem cada vez mais compras e pagamentos com cartões, tanto em número como em valor (reduzindo, portanto, as necessidades em espécie)".

A nível de transferências na rede 'vinti4', foram registadas 27.159 operações, totalizando 802,5 milhões de escudos (7,2 milhões de euros), um aumento de 98,4% no número de operações e 93,7% no valor.

A SISP registou uma "sucessão de anomalias técnicas" no funcionamento dos ATM's e POS's, que obrigaram a uma "paragem" nos sistemas principal e redundante, levando a uma indisponibilidade dos serviços durante a tarde de 26 de dezembro.

A Sociedade avançou à Lusa que os serviços de caixas automáticos e compras nos POS foram repostos, alertando que alguns caixas automáticos, nomeadamente os localizados fora das agências, poderão levar ou ter levado mais tempo para recuperação automática "devido à necessidade de reinicialização manual ou estarem indisponíveis por outros motivos técnicos fora do quadro do incidente em causa".

A SISP é a entidade que gere a rede interbancária cabo-verdiana e que envolve nomeadamente caixas automáticas e terminais de pagamento automático.

Criada em 1999, é participada pelo Estado (10%) e banco central (40%) cabo-verdianos, além dos maiores bancos comerciais.

RIPE // ANP

Lusa/Fim