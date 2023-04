Segundo dados da Sociedade Interbancária e Sistema de Pagamentos (SISP), no período das festividades da Páscoa, de 06 a 09 de abril, o total de operações na rede vinti4 aumentou 37,9% em relação ao ano anterior.

No período em análise, os cabo-verdianos realizaram 300.579 operações de compra nos terminais de pagamento automático (POS, 'Point Of Sale', na terminologia inglesa), no valor de 674,7 milhões de escudos (6,1 milhões de euros), mais 39,8% em relação ao período homólogo.

Em termos de levantamentos nos caixas vinti4, a mesma fonte indicou que foram realizadas 83.264 operações, totalizando em 438,9 milhões de escudos (3,9 milhões de euros), mais 6,4% quando comparado com o mesmo período do ano passado.

A SISP é a entidade que gere a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4, e que envolve nomeadamente caixas automáticas (CA/ATM) e terminais de pagamento automático (TPA/POS).

A SISP foi criada em 1999 e é participada pelo Estado (10%) e banco central (40%) cabo-verdianos, além dos maiores bancos comerciais.

Segundo o relatório e contas, os lucros da empresa aumentaram 150% em 2021, para 1,8 milhões de euros, recuperando das quebras provocadas pela crise económica decorrente da pandemia de covid-19.

