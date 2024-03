"O presente diploma deu particular atenção ao cadastro diferido", aquele em que faltam demarcações ou dados, "numa perspetiva de não alargar o seu âmbito, antes pelo contrário, pelos inconvenientes que acarreta em termos de segurança e confiança jurídicas", refere-se no documento publicado no Boletim Oficial.

Segundo a lei, "incumbe ao serviço competente, uma especial diligência no sentido de, sem pôr em causa o rigor necessário, evitar a inscrição de prédios nessa condição".

O regime pressupõe "capacidade de decisão e grande persuasão" por parte das autoridades competentes, caso a caso, "junto dos particulares, no sentido de resolverem os problemas documentais da sua responsabilidade".

A gestão cadastral passa ainda a integrar regras aplicadas em ilhas onde a falta de experiências de registo de imóveis tem obrigado a criar normas especiais.

"Com o início dos trabalhos cadastrais na Ilha do Sal e posterior alargamento à Boa Vista, Maio e São Vicente, tornou-se premente a necessidade da elaboração de normas especiais, face à inexperiência do país em trabalhos deste teor", justifica.

A lei considera ainda que se torna necessário "enfrentar de vez" a forma como se determina o valor cadastral dos prédios: "a solução de partir do valor da matriz predial, na sua grande maioria determinado na época colonial, não parece desejável como caminho de modernidade".

Nesse contexto, torna-se responsabilidade do Serviço Central do Cadastro assumir as tarefas de regulamentação e investimento na capacitação dos técnicos envolvidos no processo de execução.

