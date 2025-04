Cabo Verde registou inflação homóloga de 2,2% em março

Praia, 15 abr 2025 (Lusa) - Cabo Verde registou uma inflação homóloga de 2,2%, em março, menos 0,4 pontos percentuais que no mês anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) do arquipélago, através do boletim do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).