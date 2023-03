"O país tem jovens talentos empreendedores que já se assumem como líderes digitais, existe um ecossistema favorável à inovação, ao investimento e ao empreendedorismo digital", afirmou Ulisses Correia e Silva, ao intervir na abertura da Leadership Summit Cabo Verde, que arrancou hoje na Praia, com oradores internacionais e o objetivo, segundo a organização, de "produzir conhecimento relevante em todas as áreas relacionadas com liderança".

"Nós pretendemos posicionar Cabo Verde como um 'hub' digital em África, com capacidade para atrair investidores de referência, atrair nómadas digitais, exportar bens e serviços, criar uma comunidade de empreendedorismo e de emprego qualificado para os jovens e potenciar a centralidade da nossa diáspora", disse ainda, depois de elencar as várias mudanças tecnológicas nos últimos anos no país, como a transição completa para a Televisão Digital Terrestre (TDT) ou o parque tecnológico na Praia e em São Vicente, em fase de conclusão.

Defendeu igualmente que é necessário "melhorar a eficiência dos serviços públicos em todas as áreas", nomeadamente através da "transformação digital", para assim "combater a morosidade da Administração Pública", mantendo a aposta da formação tecnológica dos jovens.

A Leadership Summit Cabo Verde decorre pela primeira vez entre hoje e sexta-feira, na Assembleia Nacional e na Universidade de Cabo Verde, na Praia, e pretende ser um evento anual integrado no projeto Líder, que replica pela primeira vez internacionalmente o evento Leadership Summit Portugal.

Vai reunir dezenas de oradores, cabo-verdianos e estrangeiros, das áreas do empreendedorismo e digital, à volta do tema "Nova Liderança Digital", com o objetivo de debater os desafios que se colocam às lideranças perante a transformação tecnológica.

