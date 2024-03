O portal "deve abarcar todo o ciclo de vida de uma empresa", incluindo "criação de empresas no regime simplificado, registo de empresas no regime normal", pedidos de certidões e alterações ao pacto social, refere-se no anúncio de concurso.

A ferramenta vai substituir deslocações a repartições públicas e o seu desenvolvimento entrou na fase de análise de candidaturas.

A firma selecionada deverá desenvolver mais de uma dezena de módulos de 'software', cada qual responsável por um conjunto de serviços, como pedidos de certidão comercial ou tratamento de assinaturas eletrónicas.

Ao mesmo tempo, estes módulos devem ter ligações às diferentes entidades intervenientes: Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Inspeção Geral do Trabalho (IGT), Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV) e Instituto de Apoio e Promoção Empresarial (Pro-Empresa).

O projeto conta com apoio do Banco Mundial e insere-se na estratégia de transformação digital dos serviços públicos de Cabo Verde.

LFO // JMC

Lusa/Fim