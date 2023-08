"Quatro anos a navegar por si! Durante esse percurso, realizámos com dedicação cerca de 15 mil viagens, transportámos mais de 1,7 milhões de passageiros, conectando as ilhas, culturas e pessoas", divulgou a CVI, concessionária do serviço público de transporte marítimo passageiros e carga em Cabo Verde, desde agosto de 2019.

A empresa avançou ainda que durante esse período transportou mais 735 mil toneladas de carga.

Considerando que tudo isso contribuiu para o "desenvolvimento e crescimento" de Cabo Verde, a concessionária sublinhou ainda que nada disso seria possível sem a dedicação dos seus colaboradores, "que se esforçam diariamente para garantir um serviço de qualidade e excelência".

"Reforçamos hoje o nosso compromisso em melhorar continuamente os nossos serviços, promovendo a coesão territorial e contribuindo para o desenvolvimento económico do país", prometeu.

A CV Interilhas, liderada (51%) pela portuguesa Transinsular (Grupo ETE), detém desde agosto de 2019 a concessão do serviço público de transporte marítimo entre ilhas de passageiros e carga, por 20 anos e após concurso público internacional.

Em abril, o Governo cabo-verdiano e a empresa assinaram uma adenda ao contrato de concessão em que o Estado vai pagar anualmente 6,6 milhões de euros ao armador.

A revisão do contrato estava em curso há vários meses, após críticas de parte a parte ao modelo vigente e serviço prestado.

O novo documento estabelece um "regime de exclusividade" apenas nas bases do contrato, ficando o mercado aberto aos operadores "que nele já atuam, não sendo emitidas novas licenças a novos operadores a partir da data da assinatura do presente contrato".

Além disso, "os operadores que se mantêm a operar no mercado têm um período de 24 meses a contar da data da assinatura do presente contrato para que os seus navios obtenham os mesmos níveis de certificação de segurança que os navios afetos à concessão a fim de manterem as suas licenças".

