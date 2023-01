De acordo com dados do relatório de execução orçamental de janeiro a novembro, compilados hoje pela Lusa, o Tesouro cabo-verdiano financiou 56,8% desses gastos, tendo o restante sido suportado por empréstimos (38,7%) e donativos (4,5%).

O Governo cabo-verdiano inscreveu para estes programas a executar em 2022 uma verba total de 1.475,5 milhões de escudos (13,4 milhões de euros), mas apenas 61,1% foi utilizada até novembro.

Entre os projetos executados até novembro contam-se ações de prevenção e combate à doença, com 401,5 milhões de escudos (3,6 milhões de euros), e a implementação de rendimento social de inclusão, com 288,3 milhões de escudos (2,6 milhões de euros), mas também no programa "Escola sem Covid", no reforço do setor de saúde no combate à pandemia e na garantia de cuidados a pessoas dependentes.

Cabo Verde não tem restrições em vigor, com exceção do uso de máscara em unidades de saúde, e desde novembro que não regista qualquer óbito associado à covid-19.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, há sete casos ativos de covid-19 em Cabo Verde ao dia de hoje e desde o início da pandemia, em março de 2020, registaram-se 412 mortes por complicações associadas à doença, entre um total de 63.207 casos positivos detetados.

