De acordo com dados do relatório de execução orçamental de janeiro a dezembro, compilados hoje pela Lusa, o Tesouro cabo-verdiano financiou 54,3% desses gastos, tendo o restante sido suportado por empréstimos (42,2%) e donativos (3,4%).

O Governo cabo-verdiano inscreveu para estes programas a executar em 2022 uma verba total de 1.475,5 milhões de escudos (13,4 milhões de euros). Contudo, esse valor foi revisto em alta, para 1.589,4 milhões de escudos (14,4 milhões de euros), verbas que foram posteriormente realocadas para "dar resposta a outros desafios", refere-se no documento.

De acordo com os últimos dados disponíveis do Ministério da Saúde, até 31 de dezembro de 2022 um total de 321.807 adultos tinham sido vacinados contra a covid-19 com pelo menos uma dose (98,8% da população elegível) e 281.914 (86,6%) com a segunda dose.

Entre os projetos executados de janeiro a dezembro do ano passado contam-se ações de prevenção e combate à doença, com 511,7 milhões de escudos (4,6 milhões de euros), e a implementação de rendimento social de inclusão, com 333,7 milhões de escudos (três milhões de euros), mas também o programa "Escola sem Covid", no reforço do setor de saúde no combate à pandemia e na garantia de cuidados a pessoas dependentes.

Cabo Verde não tem restrições em vigor, com exceção do uso de máscara em unidades de saúde, e contabilizou 413 óbitos por complicações associadas à covid-19 em mais de 63.200 casos da doença registados desde o início da pandemia no arquipélago, em março de 2020.

