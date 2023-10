"O processo vai bem. Nós temos pessoas a serem formadas e capacitadas. Eu recebi ontem [domingo] a informação de que o curso de pilotos foi realizado com sucesso", avançou Janine Lélis, aos jornalistas, na Praia, à margem da abertura de um curso para promoção de capitão.

Além dos dois pilotos, a governante avançou que um engenheiro e um técnico de manutenção também já regressaram ao país, depois de completarem as respetivas formações.

"Os nossos técnicos estão a chegar entre hoje e amanhã [terça-feir] e o procedimento segue agora com uma forte parceria com a aeronáutica civil, para podermos estar preparados para a receção da aeronave", prosseguiu.

Questionada sobre as datas para a chegada do avião ao país, a ministra não se comprometeu: "o essencial é ter aqui o equipamento e, acima de tudo, prepararmos para ter o equipamento para, quando chegar, conseguirmos garantir a sua operacionalidade e cumprir as missões para a qual ele está vocacionado".

Em setembro, o Governo anunciava a chegada do avião para vigilância, emergência médica, busca e salvamento, referindo que iria reforçar as operações da Guarda Costeira.

"O aparelho adquirido pela ASA [Aeroportos e Segurança Aérea, empresa pública] irá ser colocado à disposição da Guarda Costeira para garantir serviços de vigilância da nossa zona marítima, apoiar as situações de emergência médica, busca e salvamento e deverá chegar ao país no primeiro semestre de 2024", lê-se num comunicado do executivo há um mês.

A aquisição, no valor equivalente a 11,2 milhões de euros, já tinha sido autorizada através de uma resolução do Conselho de Ministros publicada a 14 de abril.

O anúncio da chegada do avião foi feito pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, durante a visita realizou na altura aos Estados Unidos.

O líder do Governo foi questionado por jornalistas sobre a chegada da aeronave durante um encontro com a Guarda Nacional do Estado de New Hampshire, com a qual Cabo Verde mantém um acordo de parceria assinado em fevereiro.

O acordo tem estado na base de "ações de formação realizadas nos EUA para pilotos e técnicos de manutenção para o avião da Guarda Costeira e em Cabo Verde, onde esteve uma equipa médica para ministrar ações nas ilhas de Santiago e S. Vicente", refere o executivo.

RIPE (ROZS/LFO) // ANP

Lusa/Fim