A atualização da Carta Náutica Oficial de Cabo Verde recorreu a dados adquiridos durante as missões da Brigada Hidrográfica e dos navios hidrográficos da Marinha Portuguesa, realizadas no arquipélago desde 2016.

"Adicionalmente, foram utilizados dados adquiridos por navios científicos estrangeiros, realçando-se a colaboração institucional no propósito de permitir ao Instituto Hidrográfico a publicação de cartografia náutica com dados batimétricos mais recentes e de maior resolução em prol da segurança da navegação", explicou a Marinha portuguesa, em comunicado.

Acrescentou que esta publicação "vem dar resposta às necessidades de atualização da cartografia náutica de Cabo Verde, apoiada na estreita colaboração com o IMP" e "permitindo vincar as responsabilidades do Instituto Hidrográfico na região".

Em nota divulgada hoje, o IMP destaca que a nova carta náutica do arquipélago de Cabo Verde "vem dar resposta às necessidades de atualização da cartografia náutica do país e consequentemente da segurança à navegação marítima".

"A Administração Marítima nacional regozija-se com a publicação por parte do Instituto Hidrográfico de Portugal da nova Carta Náutica, que vem trazer mais segurança à navegação marítima e induzir maior prevenção à poluição marinha", lê-se.

Ainda segundo o IMP, as Cartas Náuticas de Cabo Verde resultam de um protocolo de cooperação assinado entre os Governos de Cabo Verde e de Portugal, estabelecido em 1986 e reforçado em 2003, no âmbito da Segurança Marítima, Oceanografia, Hidrografia e Cartografia.

