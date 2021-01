Em causa estão dois acordos assinados na quinta-feira, na Praia, entre os dois governos, que se juntam à assistência chinesa prestada a Cabo Verde nos últimos 45 anos.

O entendimento envolve um acordo de cooperação económica e técnica entre os dois governos, no valor de 100 milhões de renmimbi, equivalente a mais de 1.404 milhões de escudos (cerca 13 milhões de euros).

O segundo acordo prevê a construção dos edifícios da maternidade e da pediatria no Hospital Baptista de Sousa, ilha de São Vicente, bem como o fornecimento de mobiliários, materiais e equipamentos médicos e hospitalares.

"A República Popular da China tem sido um dos principais parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde", destaca o Governo cabo-verdiano na informação sobre os dois acordos.

Após a assinatura dos acordos, o embaixador da China na Praia, Du Xiaocong, assumiu a disponibilidade chinesa para "reforçar" a cooperação bilateral.

"Precisamos reforçar ainda mais o nosso relacionamento", apontou o diplomata.

Em Cabo Verde, a cooperação chinesa já financiou as obras de reabilitação e construção dos palácios da Assembleia Nacional e do Governo, da Biblioteca Nacional, Auditório Nacional, a maternidade do Hospital Dr. Agostinho Neto, ou ainda a construção do Estádio Nacional e do 'campus' da Universidade de Cabo Verde, na Praia, este com entrega prevista para agosto.

"A República Popular da China mantém uma equipa médica em Cabo Verde no quadro desta frutífera cooperação", explica ainda o Governo cabo-verdiano.

PVJ // VM

Lusa/Fim