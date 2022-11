O anúncio foi feito pelo representante dos empresários do Sotavento cabo-verdiano, que integra as ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava, à saída de um encontro com o Presidente da República, José Maria Neves, a quem foi pedir opinião sobre o pedido feito por alguns países da comunidade lusófona para que Cabo Verde apresente uma candidatura à liderança da confederação empresarial.

"Depois dessa conversa com o Presidente da República, não nos restou qualquer dúvida e vamos apresentar a candidatura", garantiu Marcos Rodrigues, em eleições que deverão acontecer ainda este mês, em Lisboa.

Caso venha a ser eleito, o representante de empresários cabo-verdianos propõe "alavancar" as questões empresariais, especialmente no atual momento, alargar o mercado, reindustrializar os países que compõem a CPLP, especialmente os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), que, segundo disse, "têm um potencial de crescimento enorme".

"E nós estamos e vamos trabalhar afincadamente para podermos ajudar a internacionalizar as empresas da CPLP e trazer também uma nova dinâmica para esses mercados", traçou o empresário cabo-verdiano, prometendo ainda uma agenda na formação profissional, saúde, educação, bem como aumentar as trocas empresariais no espaço lusófono.

A Confederação Empresarial da CPLP, criada em dezembro de 2009, em Bissau, é presidida por Salimo Abdula, representante da INTELECHOLDINGS, de Moçambique.

A confederação tem, entre outros, o objetivo de promover a dinamização das relações entre empresas e entidades suas representantes no espaço da lusofonia e ser um instrumento privilegiado da contribuição dos seus associados para o desenvolvimento, o crescimento e o bom funcionamento das economias no sistema económico mundial.

Pretende ainda ser uma organização que tem por intuito o desenvolvimento da cooperação entre estruturas de representação associativa dos países-membros da CPLP, de forma a criar as condições para o desenvolvimento de negócios no quadro dos espaços económicos onde estão inseridos os países da comunidade.

RIPE // JH

Lusa/Fim