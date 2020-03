Cabo Verde Airlines suspende toda a atividade de transporte A Cabo Verde Airlines (CVA) vai suspender temporariamente todas as atividades de transporte a partir de quarta-feira, por pelo menos 30 dias, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje a companhia aérea. economia Lusa economia/cabo-verde-airlines-suspende-toda-a-atividade_5e70f8ea54821b1985af6032





Em comunicado enviado à Lusa, a companhia, liderada desde março de 2019 pela Icelandair, justifica a decisão como "consequência do alastramento progressivo da pandemia" de Covid-19, provocada por um novo coronavírus, a mais de 150 países, a maioria dos quais "já impuseram proibições temporárias de viagens, obrigando as companhias aéreas a suspenderem as suas atividades".

"A Cabo Verde Airlines informa que, face à situação referida, e tendo em conta que as imposições de restrições de viagens incluem todas as rotas da companhia, irá suspender temporariamente todas as suas atividades de transporte a partir de 18-03-2020 por um período de, pelo menos, 30 dias", refere a companhia, em comunicado.

