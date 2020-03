Cabo Verde à procura de armadores para ligar arquipélago ao continente africano O Governo cabo-verdiano está em conversações com investidores privados para fomentar uma ligação regular marítima entre o arquipélago e o Senegal, para tirar partido da nova zona de livre comércio em África. economia Lusa economia/cabo-verde-a-procura-de-armadores-para-ligar-_5e6129ecd2b618196e666986





O anúncio foi feito hoje na Assembleia Nacional, pelo ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, ao ser confrontado pela oposição, durante a sessão parlamentar, com a necessidade de retoma das ligações marítimas regulares com o continente africano.

"Estamos a incentivar investidores privados a colocarem barcos nesta ligação. Temos uma empresa cabo-verdiana que tem um barco que está na região oeste africana, que queremos que passe a fazer esta ligação e a desenvolver esta linha. E também estamos a incentivar os porta-contentores que passam aqui para se fazer esta linha", disse o governante.

O Acordo de Livre-Comércio Continental Africano (AfCFTA, na sigla em inglês), que pretende criar uma zona de comércio livre nos 55 países da União Africana, entrou em vigor em julho passado e foi inicialmente ratificado por 24 países.

A adesão de Cabo Verde à AfCFTA foi ratificada em fevereiro, pelo parlamento cabo-verdiano, tendo o ministro da Economia Marítima assumido hoje o objetivo desta ligação marítima ao continente: "Tirar vantagem da zona de comércio livre".

Aquele acordo pretende estabelecer um enquadramento para a liberalização de serviços de mercadorias e tem como objetivo eliminar as tarifas aduaneiras em 90% dos produtos entre os países africanos. O AfCFTA permitirá criar, em várias fases, o maior mercado do mundo com um Produto Interno Bruto (PIB) acumulado a ascender a 2,5 biliões (milhões de milhões) de dólares (cerca de dois biliões de euros).

Além desta ligação, o governante cabo-verdiano sublinhou que ao nível da Comunidade Económica de Países da África Ocidental (CEDEAO) há ainda um projeto, a lançar este ano, para ligar todos os portos costeiros da região: Cabo Verde, Senegal e Costa do Marfim.

"Nós tivemos, em finais de 2019, um encontro aqui. O plano está a ser finalizado para haver financiamento, a privados, para podermos fazer essa ligação. Esse projeto é incluído dentro do projeto 'Praia -- Dacar -- Abidjan', de vários milhões de dólares, que inclui autoestradas, ferrovias e transporte marítimo", acrescentou.

Quanto à ligação direta e regular entre Cabo Verde e Dacar (Senegal), Paulo Veiga explicou que atualmente não existe, sendo garantida apenas esporadicamente, apesar da importância da ligação ao restante continente africano, para garantir o comércio externo do arquipélago.

"Para nós é extremamente importante ligar Cabo Verde, por via marítima, com a CEDEAO, porque só assim faz sentido o grande projeto que é a Zona Económica Especial Marítima [em São Vicente], que é ligar e transformar Cabo Verde num 'hub' logístico no Atlântico Médio", concluiu.

