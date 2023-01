A terceira edição do festival em território português apresenta também o nigeriano Asake, a cantora francesa de origem maliana Aya Nakamura, conhecida pelo tema "Djaja", Fireboy DML, Black Sherrif, Vegedream, Oxladee Ms Banks, num cartaz em que a língua portuguesa também marca presença com o cabo-verdiano Nelson Freitas e a portuguesa afrodescendente Soraia Ramos.

Segundo a organização, os bilhetes para o festival, que se realiza na Praia da Rocha, serão colocados em pré-venda na quinta-feira às 09:00, estando disponíveis a partir das 12:00 para venda geral.

O evento, que se classifica como "o maior festival de 'Afrobeats' do mundo", regressa assim à Praia da Rocha, naquele concelho do distrito de Faro, para a terceira edição em solo português.

No ano passado, o festival contou com artistas como Megan Thee Stallion, Chris Brown, Wizkid e Burna Boy, levando dezenas de milhares aos concertos.

Na primeira edição, em 2019, o Afro Nation acolheu mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido. Em 2020 e 2021, o festival não se realizou por causa das restrições impostas devido à pandemia da covid-19.

O Afro Nation só admite entrada a maiores de 18 anos, sendo "necessário apresentar identificação para provar a idade", segundo informação disponível no 'site' do festival.

Os bilhetes para o festival têm um custo entre 169, no caso dos passes gerais no primeiro lançamento do evento, em setembro, e 349 euros, caso se opte por um "bilhete dourado" (com acesso prioritário e possibilidade de frequentar zonas VIP). É possível comprar os bilhetes a prestações, com um agravamento do valor.

MAD (TDI/JRS) // TDI

Lusa/fim