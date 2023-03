"A produtividade da economia alemã poderá cair novamente no primeiro trimestre de 2023, embora menos acentuadamente do que no trimestre anterior", disse o Bundesbank no boletim económico de março, publicado hoje.

Os economistas do Bundesbank observam que "a economia alemã só recuperou no início de 2023 com dificuldade do acentuado e amplo recuo registado em dezembro do ano passado".

"A produção da indústria e da construção voltou a aumentar fortemente em janeiro e excedeu mesmo a média do trimestre anterior", diz o Bundesbank.

As exportações de mercadorias recuperaram apenas parcialmente e o consumo está a sofrer com a cautela dos consumidores devido à subida acentuada dos preços.

O volume de negócios a retalho manteve-se ao nível do mês anterior, que já era moderado, e estava bem abaixo da média trimestral.

A confiança dos consumidores recuperou um pouco, mas permanece a um nível muito baixo, de acordo com o Bundesbank.

O mesmo acontece com a confiança das empresas, que melhorou em fevereiro, mas continua pessimista.

"A atividade económica alemã cairá novamente neste trimestre. A queda poderá, contudo, ser inferior à do último trimestre de 2022, quando a economia se contraiu 0,4% após revisão dos dados da agência federal de estatística", acrescenta o Bundesbank.

A confirmarem-se as previsões do Bundesbank, a economia alemã entrará, portanto, numa recessão técnica, que é quando a economia se contrai em dois trimestres consecutivos.

