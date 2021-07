Segundo as previsões económicas de verão, hoje divulgadas, Bruxelas salienta que, desde as previsões da primavera, o ritmo de aceleração na administração de vacinas e o declínio as taxas de infeção por covid-19 aceleraram o levantamento das restrições impostas pela pandemia.

O sentimento empresarial nos setores de serviços duramente atingidos tem vindo a melhorar desde março, considera ainda Bruxelas.

Em 12 de maio, nas previsões da primavera, a Comissão Europeia apontou para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,4% este ano e de 4,1% em 2022, revistos hoje para, respetivamente, 3,6% e 4,6%.

Além do PIB, as previsões de verão incluem também a inflação, que deverá ser de 2,8% este ano (acima dos 2,4% apontados em maio) e de 1,6% em 2022, face aos 1,4% avançados nas previsões da primavera.

