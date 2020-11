Bruxelas piora previsão de défice para 7,3% e dívida nos 135,1% em 2020

A Comissão Europeia piorou hoje as previsões para o défice e a dívida pública portuguesa para 2020, esperando um saldo orçamental de -7,3% do Produto Interno Bruto (PIB), como o Governo, e uma dívida pública de 135,1% do PIB.