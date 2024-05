Nas previsões económicas de primavera hoje divulgadas, o executivo comunitário prevê um crescimento do Produto Interno Bruto Português (PIB) de 1,7% este ano e de 1,9% em 2025, uma revisão em alta face aos 1,2% em 2024 e 1,8% em 2025 esperados no relatório de fevereiro.

Bruxelas revela-se assim mais otimista para este ano do que o Governo português, que no Programa de Estabilidade inscreveu uma taxa de crescimento de 1,5% este ano, enquanto o Banco de Portugal (BdP) prevê uma expansão do PIB de 2%, o Fundo Monetário Internacional (FMI) de 1,7% e o Conselho das Finanças Públicas (CFP) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico de 1,6%.

