As projeções do executivo comunitário comparam com as do Governo português, que no Programa de Estabilidade, entregue em abril, aponta para uma taxa de desemprego de 6,7% em 2023 e de 6,4% em 2024.

Bruxelas coloca a taxa de desemprego em Portugal abaixo da média da zona euro, para a qual prevê uma taxa de 6,8% em 2023 e dos 6,7% em 2024, mas ligeiramente acima da média da União Europeia (UE), para a qual aponta para 6,2% em 2023 e 6,1% em 2024.

"Em termos médios anuais, o desemprego [em Portugal] prevê-se em 6,5% em 2023 e 6,3% em 2024 num contexto de aumento moderado do emprego e dos salários reais, compensando amplamente os trabalhadores pela perda de poder de compra em 2022", refere no capítulo sobre Portugal.

