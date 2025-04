"Vamos discutir a forma de posicionar a Europa naquilo que eu descreveria como uma mudança de paradigma do sistema comercial global", disse o comissário europeu da tutela, Maros Sefcovic, falando à chegada da reunião dos ministros europeus responsáveis pela pasta do Comércio, no Luxemburgo.

Depois de ter estado em contacto com os seus homólogos norte-americanos face aos recentes anúncios do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o responsável europeu acrescentou estar "muito satisfeito" por informar os seus colegas de tais conversações iniciais.

"Vamos centrar a nossa discussão nos próximos passos, na forma de preparar a nossa próxima ação em relação aos Estados Unidos, mas também na forma de preparar o nosso sistema comercial na UE para evitar eventuais desvios de comércio e para garantir que prestará o apoio e os serviços às empresas europeias nesta situação muito difícil", apontou Maros Sefcovic.

Segundo o comissário europeu do Comércio, urge também garantir que, com o resto do mundo, a UE "acelera as negociações sobre comércio livre e assegura que estes 87% do comércio [sem os Estados Unidos] continuam a funcionar num sistema baseado em regras, respeitando os mecanismos da Organização Mundial do Comércio".

As principais bolsas europeias abriram hoje da mesma forma que encerraram na semana passada, com quedas acentuadas em pânico com as consequências da aplicação das tarifas impostas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

As novas tarifas de Trump são uma tentativa de fazer crescer a indústria dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pune os países por aquilo que disse serem anos de práticas comerciais desleais.

No entanto, a maioria dos economistas acredita que as tarifas ameaçam mergulhar a economia numa recessão e, ao mesmo tempo, destruir alianças de décadas.

A União Europeia está a preparar-se para tensões na relação com a nova administração de Donald Trump, especialmente em relação a tarifas comerciais, mas no espaço comunitário paira a incerteza sobre a parceria transatlântica.

A Comissão Europeia detém a competência da política comercial na UE.

ANE // JNM

Lusa/Fim