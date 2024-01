"Até este momento, a análise da Comissão é de que as condições para concluir as negociações com o Mercosul não estão reunidas", referiu o porta-voz do executivo comunitário, Eric Mamer.

Na conferência de imprensa diária em Bruxelas, o porta-voz acrescentou que "as discussões prosseguem" e que "a UE continua a prosseguir o seu objetivo de chegar a um acordo que respeite os objetivos [do bloco europeu] em matéria de durabilidade e as sensibilidades, nomeadamente no domínio agrícola".

As declarações de Eric Mamer foram proferidas num contexto de manifestações de agricultores em vários países da UE, incluindo em França, tendo o Presidente francês, Emmanuel Macron, sublinhado em diversas ocasiões a sua posição contra o acordo entre a UE e os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).

Uma fonte diplomática europeia referiu, por seu lado, que as 'linhas vermelhas' de Paris em relação ao acordo com o bloco regional são "o cumprimento dos acordos climáticos, os compromissos do Mercosul sobre a desflorestação e especialmente as questões de reciprocidade no que diz respeito às condições veterinárias, fitossanitárias e outras condições de produção".

As conversações entre a UE e o Mercosul incidem num anexo ao texto de associação, que tem já 20 anos.

