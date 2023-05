Depois de, em fevereiro passado, ter revisto em ligeira alta as projeções de desempenho da economia europeia este ano, estimando que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 0,9% na zona euro e 0,8% na União Europeia -- quando no outono se previa 0,3% em ambos os casos --, o executivo comunitário vai hoje divulgar as mais recentes previsões para 2023 e 2024.

Marcadas por um enquadramento de contínua incerteza pela guerra da Ucrânia, as projeções macroeconómicas de primavera da Comissão Europeia surgem também numa altura em que a taxa de inflação anual da zona euro voltou a registar aumentos, após seis meses de recuos consecutivos, subindo ligeiramente para 7% em abril.

Esta tendência já levou o Banco Central Europeu (BCE), no início deste mês de maio, a subir as três taxas de juro em 25 pontos base, o que se traduziu, ainda assim, num abrandamento em relação aos aumentos anteriores.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, já veio admitir a possibilidade de novas subidas das taxas de juro pelos ainda elevados níveis de inflação, muito acima do objetivo de 2% definido pelo banco encarregue da política monetária da zona euro.

De acordo com o BCE, existem fatores que podem representar riscos significativos em alta para a inflação na área da moeda única, como os aumentos salariais em vários países europeus, que têm vindo a ser reivindicados pela perda de poder de compra das famílias face à subida dos preços.

Mas, apesar de a inflação se manter elevada, o crescimento económico na zona euro tem vindo a revelar-se melhor do que o esperado e, no primeiro trimestre deste ano, a economia da moeda única avançou 0,1% face ao trimestre anterior e 1,3% na comparação com o período homólogo, segundo dados preliminares divulgados no final de abril pelo gabinete estatístico europeu, o Eurostat.

Portugal registou, nos primeiros três meses deste ano, a maior subida em cadeia (1,6%), ainda de acordo com o Eurostat.

Nas previsões de hoje, o executivo comunitário poderá, assim, voltar a rever em ligeira alta as previsões de crescimento do PIB europeu, que ainda assim continuará contido pela evolução da guerra da Ucrânia e as suas consequências económicas e nas cadeias de abastecimento.

Além disso, as previsões terão já em conta uma retoma das regras orçamentais em 2024.

No final de abril, o executivo comunitário propôs regras orçamentais baseadas no risco, sugerindo uma trajetória técnica para países endividados da UE, como Portugal, dando-lhes mais tempo para reduzir o défice e a dívida, mas se os 27 Estados-membros não chegarem a um consenso (estando a Alemanha a encabeçar o ceticismo), aplicam-se as regras antigas.

Também hoje, os ministros das Finanças da zona euro irão, numa reunião do Eurogrupo em Bruxelas, debater estas mais recentes projeções macroeconómicas.

Portugal estará representado na reunião pelo ministro da tutela, Fernando Medina.

ANE // CSJ

Lusa/Fim